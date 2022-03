El Consell d'Europa critica Espanya per saltar-se totes les recomanacions contra la corrupció

El Grup d'Estats contra la Corrupció del(GRECO) lamenta queno hagi implementat al complet cap de les recomanacions fetes el 2019 per lluitar contra la corrupció. En un informe sobre la, el GRECO constata que l'Estat no ha complert íntegrament cap de les 19 recomanacions.Només se n'han complert parcialment set, mentresegons indica l'informe. El GRECO apunta especialment a la policia i considera que el seu progrés per construir una "infraestructura ètica" és "". El text remarca que la Guàrdia Civil ha fet "alguns progressos", però no veu cap "millora concreta" en el cas de la Policia Nacional.Pel que fa a l'àmbit polític, el GRECO lamenta que l'Estat no hagi feen el cas dels assessors ni per establir una estratègia per mitigar els riscos de corrupció en el dels alts càrrecs. En la mateixa línia, no veu cap progrés en la recomanació per fer que el Consell de Transparència i Bon Govern tingui la "independència adequada, autoritat i recursos per funcionar de manera efectiva".L'informe apunta que l'Estat tampoc ha fet cap avenç en establir regles enni en la recomanació d'ampliar la informació pública sobre els béns dels alts càrrecs ni en la supervisió de possibles conflictes d'interès. Pel que fa als aforaments, el GRECO lamenta que no s'hagi implementat la recomanació d'esmenar aquest "procés especial" per "no obstaculitzar" els processos en els casos d'alts càrrecs acusats de corrupció.

