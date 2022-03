Movistar sacseja el mercat dels drets del futbol: tornarà a oferir tota la Lliga després d'un acord amb Dazn

. La multinacional espanyola ha tancat de manera definitiva l'acord amb Dazn i compra les cinc jornades quehavia adjudicat a la plataforma de contingut esportiu per streaming. L'operació suposarà un abonament de. Així doncs, Movistar+ podrà oferir tots els partits de cada jornada de la competició des de la temporadahavia aconseguit anteriorment una part dels drets d'emissió de la Lliga, en què podria retransmetre 5 partits per jornada,Tot i haver tancat l'acord amb Movistar, la plataforma podrà oferir aquestes cinc jornades de la competició domèstica al seu catàleg, on ja disposa de laMovistar inclou en diverses de les seves ofertes el catàleg de Dazn i tenir la possibilitat de gaudir dels continguts de la plataforma britànica. Així mateix, tots aquells clients de Telefónica que no tinguin contractat el servei podran veure igualment totes les jornades de futbol.aquelles que només disposin dels serveis de Dazn i no tinguin contractat cap contingut de Movistar només podran veure les 5 jornades de Lliga de les que disposarà la plataforma en els pròxims cinc anys.

