Un estudi desmenteix que el consum lleu d'alcohol sigui bo per al cor

Consumir un got d'al dia no és sa per al cor, segons una nova recerca observacional de l'Hospital General de Massachusetts, l'Institut Broad del MIT i la Universitat Harvard, que ha analitzat dades mèdiques de 371.463 adults, amb una edat mitjana de 57 anys i un consum mitjà de 9,2 begudes setmanals.Els investigadors van descobrir que els bevedors lleugers o moderats tenien el menor risc de malaltia cardíaca, seguits per les persones que s'abstenien de beure. Les persones que bevien en excés presentaven el risc més gran. No obstant això, l'equip també va descobrir que els bevedors lleus o moderats tendien a tenir estils de vida més saludables que els abstemis, com una major activitat física i ingesta de verdures, i un menor consum de tabac.Les anàlisis també van revelar diferències substancials en el risc cardiovascular al llarg de l'espectre de consum d'alcohol tant en homes com en dones, amb augments mínims del risc quan es passa de zero a set begudes per setmana, augments de risc molt majors quan es passa de set a 14 begudes per setmana, i un risc especialment alt quan es consumeixen 21 o més begudes per setmana.Segons l'estudi, encara que reduir el consum pot beneficiar fins i tot les persones que prenen una beguda alcohòlica al dia, els beneficis per a la salut de la reducció de consum d'alcohol poden ser més substancials en aquells que consumeixen més. "Els resultats afirmen que no s'ha de recomanar el consum d'alcohol per millorar la salut cardiovascular, sinó que la reducció de la ingesta d'alcohol probablement reduirà el risc cardiovascular en tots els individus, encara que en diferent mesura segons el nivell de consum actual", expliquen els investigadors.

