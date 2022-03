Tràiler d'«Alcarràs», la pel·lícula de Carla Simón que va triomfar a la Berlinale

Els espectadors de Catalunya hauran d'esperar menys per poder veure, la nova pel·lícula deque va triomfar al Festival de Berlín d'enguany. Després de recollir centenars de bones crítiques professionals, la directora barcelonina prepara el salt a les sales de cinema d'aquí justament un mes,Alcarràs també ha recollit una onada de bones paraules (i un aplaudiment molt llarg en finalitzar la sessió)que s'ha celebrat la darrera setmana.retrata l’últim estiu d’una família dedicada a la recollida del préssec en aquesta població lleidatana. No hi haurà una altra collita, ja que el propietari de les terres que van conrear durant dècades, per contracte verbal, les dedicarà ara a un altre negoci més lucratiu: les plaques d’energia solar. Com en el seu primer llargmetratge, la història parteix d'una experiència personal, la mort del seu avi.Simón va enlluernar la indústria cinematogràfica amb, el seu primer llargmetratge de ficció que va conduir-la, per primer cop, a aixecar un premi a la Berlinale de 2017, en ser considerada la Millor Òpera Prima de l'edició. Aquella història, sorgida de la vivència personal, va començar a construir el senyal d'identitat d'una autora que aconsegueix transformar les tragèdies familiars viscudes en pel·lícules emocionals, carregades de sentiments i de moments humans que s'han guanyat el respecte i l'admiració dels crítics arreu del món.

