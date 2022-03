Escàndol a Telecinco: investiguen una suposada trama d'espionatge a «Sálvame» que ja implica 140 famosos

La policia espanyola està investigant una suposada trama d'espionatge que esquitxa una de les principals productores de la cadena privada:, responsable del programa Sálvame. I és que la direcció -ja acomiadada- d'aquest espai de premsa rosa, un dels més famosos de la televisió estatal, hauria espiat fins a 140 famosos (inclosos els col·laboradors del programa) per a destapar informació sensible i així condicionar qualsevol mena de tracte, xantatge o relació amb la persona afectada.Segons una informació publicada divendres per La Otra Crònica (secció d'El Mundo) que s'ha ampliat avui, la policia nacional i un jutge estan citant a declarar desenes de celebritats espanyoles en el procés d'instrucció del cas, informant-los que són víctimes de l'anomenada, ara batejada com a. El principal assenyalat és, un paparazzi molt conegut en el món de la premsa rosa, i, exdirector del programa Sálvame. Les mateixes fonts citades per LOC apunten que aquesta trama d'espionatge hauria estat el motiu de l'acomiadament de l'anterior direcció del programa que dirigeixAlberto Díaz, qui també era director del programa, i fins a set persones més estarien implicades en aquesta trama que segueix sumant noms a la llista de víctimes. Ara per ara, entre les persones que haurien estat espiades pel programa (i s'hauria aconseguit informació sensible) hi ha-que va perdre la vida l'any passat-,o la periodista, entre molts altres.Com funcionava la trama d'espionatge? Era simple, segons informen des de LOC: els dirigents del programa requerien informació sensible als seus investigadors per a generar contingut. Així mateix,", que fins i tot implicaven "menors o qüestions domèstiques molt íntimes".

