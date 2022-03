Interromput el servei a l'L4 del metro entre Passeig de Gràcia i Barceloneta

⚠🚇 L4 #metrobcn: funciona entre La Pau i Bogatell i entre Passeig de Gràcia i Trinitat Nova. Sense servei entre Bogatell i Passeig de Gràcia.



ℹ️ Servei especial de bus alternatiu. pic.twitter.com/izZE4FkfJF — TMBinfo (@TMBinfo) March 29, 2022

ACTUALITZACIÓ:



⚠️🚇 L4 #metrobcn: interrupció del servei entre Barceloneta i Passeig de Gràcia.



ℹ️ Servei especial de bus alternatiu.https://t.co/pQmX483A6N — TMBinfo (@TMBinfo) March 29, 2022





Elexperimentades de primera hora aquest dimarts. Afecten, sobretot lque té eldes de les set del matí. Ara, laes mantéSegons ha informat TMB a través del seu compte de Twitter, es tracta d'unai, per ara, no hi ha previsió de l'hora en què quedarà restablert el servei. TMB ha habilitat unque cobreix el trajecte entre les dues estacions que han quedat incomunicades de la resta de la línia.

