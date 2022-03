«Carrer Ucraïna»: la iniciativa per canviar de nom les vies amb ambaixades russes

#Ukraine calls the world to change the address of Russian embassies and consulates to ‘Ukraine Street’



The campaign website https://t.co/9epReU4328 contains links to petitions to rename the streets with the 🇷🇺 embassies and consulates in 53 cities in 34countries worldwide. pic.twitter.com/vHy7qe0CZv — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) March 28, 2022

Laés un no parar d'accions icurioses. En aquest cas, és elqui ha obert la porta a seguir unaper encoratjar les víctimes de la guerra.Demanenon hi hagiperActualment, al món, hi haescampades per 34 països. A l'estat espanyol n'hi ha tres: dues a Madrid i una a Barcelona (a l'avinguda Pearson)."Aquest seria unal valent poble ucraïnès que defensa els valors de la llibertat i la democràcia d'una de les potències militars més poderoses del món", recull el web que ha impulsat la iniciativa, que també parla de suport "en esperit".​​​​​

