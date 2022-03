​Almenys 15 detinguts en el macrooperatiu antidroga al Besòs i Barcelona

Dispositiu en marxa contra una organització criminal dedicada al tràfic de drogues que operava principalment des del Barcelonès. Duem a terme diverses entrades i escorcolls pic.twitter.com/DDQ1AX94H6 — Mossos (@mossos) March 29, 2022

Els Mossos d'Esquadra han detingut 15 persones durant 19 escorcolls en un macrooperatiu antidroga desplegat a primera hora d'aquest dimarts,a la zona de. L'organització a qui s'ha dirigit l'operació policial té com a objectiu desarticular una organització criminal que subministraa localitats del Barcelonès.L'operatiu es concentra a la zona del Besòs, amb. En l'operatiu hi han participat 350 efectius policials entre investigadors, antiavalots, l'helicòpter, la unitat canina i agents de Seguretat Ciutadana.El conseller d'Interior,, ha felicitat els Mossos per l'operatiu "per garantir drets i llibertats del veïnat" de la Mina i la Verneda. "La vida als barris no pot estar amenaçada per l'activitat delinqüencial", ha conclòs a través de Twitter.Segons informa El Periódico, l'organització havia intentat exercir el control del tràfic de drogues a la zona on operava. Els Mossos també investiguen si aquesta organització estàque es van viure a la ciutat a finals del

