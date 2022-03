​Vídeo | Emotiu discurs de Puyol a les jugadores del Barça femení

A poc més de 48 hores per a la tornada delson s’espera un ple històric, elha viscut una sonada sorpresa aquest dilluns al matí a la Ciutat Esportiva.ha visitat l’entrenament de l’equip.A instàncies de l’entrenador,, el llegendari capità del primer equip masculí ha irromput a la sala de vídeo per explicar la seva experiència en els clàssics i, sobretot, en un escenari com el Camp Nou.Puyol, que no es perdrà el duel de contra el Madrid des del Camp Nou, ha mostrat una enorme predisposició per fer aquest cop d’efecte en l’equip, del que s’ha declarat unL’etern “5” culer va jugar 15 temporades al primer equip masculí. Amb una dècada com a capità, va aixecar fins a. Es va retirar el 2014 després de tota una vida com a blaugrana.Puyol ha felicitat les noies del Barça femení, els ha desitjat sort els hi ha dedicat unes. "El primer que vull fer és donar-vos l'enhorabona per tot el que esteu fent, no només el que esteu guanyant, sinó com ho esteu guanyant. Us animo a seguir perquè jo he tingut la sort de guanyar moltes coses, però sempre és més difícil guanyar després de guanyar. Els rivals tenen moltes més ganes de guanyar-vos, per a ells són sempre finals. Vosaltres teniu l'oportunitat de seguir fent història. No la deixeu passar, perquè el futbol passa molt molt ràpid, i no us n'adonareu i ja no tindreu l'oportunitat de jugar, i jo és el que més trobo a faltar”, ha apuntat."Les que sou culers i els que som culers sabem que és el màxim rival, és un. És el partit que sempre volem jugar i volem guanyar”, ha afegit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor