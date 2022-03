El Mohamed va desaparèixer el 27 de març a Barcelona, quan va marxar de l'hotel on s'allotjava. Ajuda'ns a trobar-lo



Mohamed desapareció el 27 de marzo en Barcelona, cuando se marchó del hotel donde se alojaba. Ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/HMw6RXglz1 — Mossos (@mossos) March 28, 2022

Crit d'ajuda delsper trobar un home desaparegut a. En concret, el Mohamed va desaparèixer aquest diumenge, quan va marxar de l'de la capital catalana on estava allotjat.La policia catalana el defineix com un home amb complexió normal, és dei no entén ni el català ni el castellà. També necessita. Davant qualsevol senyal d'on pot trobar-se el Mohamed, els Mossos demanen trucar al telèfon d'emergències 112.

