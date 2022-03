L'alcalde de Reus anuncia que no es presentarà a les municipals

L'alcalde dede cara a les eleccions municipals de 2023. Ho ha anunciat el mateix batlle, aquest vespre de dilluns, en una conferència alen què ha volgut repassar l'acció del seu govern en l'actual mandat i, de passada, analitzar els "reptes de futur" de Reus.Envoltat dels integrants del seu grup municipal, així com de simpatitzants, l'alcalde ha revelat que no té la intenció de tornar a liderar una candidatura a unes eleccions municipals. D'aquesta manera, Pellicer deixarà l'alcaldia l'any que ve, després de tres mandats i 12 anys al capdavant del consistori de la capital delCal recordar que, a banda, la seva trajectòria a l'Ajuntament de Reus va començar abans, el 2003, quan va liderar per primera vegada la llista de. El 2007 hi va tornar, però en totes dues ocasions va acabar a l'oposició. Actualment, forma part delLa continuïtat de Pellicer era una qüestió pendent de resoldre's des de feia mesos, raó per la qual la conferència d'aquest dilluns havia aixecat certa expectació. En aquest sentit, s'havia especulat amb una possible aliança ambper presentar una única llista, o fins per optar a posteriori per una coalició.

