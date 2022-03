Els sindicats educatius mantenen la vaga davant l'«engany històric» de les negociacions

Els sindicats educatiushan anunciat que mantenen la vaga convocada per a aquest dimarts i dimecres davant el fracàs de les negociacions amb, les quals han definit en un comunicat emès aquest dilluns d'"".En declaracions als periodistes després de la mediació d'aquest dilluns, portaveus sindicals han lamentat queha aportat "noves propostes que no només no reverteixen les retallades, sinó que presenten noves". Així, s'han preguntat quina voluntat de negociació té el departament si "demana al comitè de vaga que assumeixi l'ampliació de l'horari de permanència al centre del professorat de secundària", cosa que consideren una retallada.Els representants sindicals han sostingut que la Conselleria "no s'ha mogut de manera rellevant sobre cap" de les 14 reivindicacions sindicals, cosa que han qualificat d'immobilisme. Segons han explicat, ha estat la mediació dequi ha suggerit abandonar les reunions en veure que no es produïen avenços i considerar "que no tenia sentit" el procés, però els sindicats s'han mostrat disposats a continuar negociant quan se'ls convoqui.En aquest sentit, han criticat que hi ha hagut “o propostes a molt llarg termini, però capper als treballadors”, i si ells proposaven mesures per al curs vinent, la Conselleria, segons la seva versió, aportava idees a tres o quatre anys vista, o per a la pròxima legislatura.

