ha estat notícia aquesta setmana amb una decisió innovadora al continent europeu: el país vol prohibir la venda de tabac als nascuts a partir de 2010 . L'ha aplaudit aquest gest, i espera poder treballar conjuntament per crear "generacions lliures de tabac". Però realment els danesos són el país d'Europa en què es consumeix més tabac?Les dades de lademostren que no és així. Segons un informe de l'Eurostat publicat a finals del 2021,es troba en la primera posició del rànquing, amb el 28,7% de ciutadans que reconeixen ser fumadors diaris. Els cinc primers llocs els tanquen(23,6%),(22,1%),(21,9%) i(21,8%).Per la seva banda,-on està sobre la taula una modificació de la- es troba en la novena posició dels 27 estats membres, amb el 19,7% de fumadors diaris, una mica per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que se situa en el 18,4%. Pel que fa al cas de Dinamarca, país que ha imposat la mesura precursora al vell continent, s'ubica en les últimes posicions, amb un 11,7% de ciutadans fumadors.El govern danès s'ha inspirat en, que a finals de l'any passat va presentar un pla innovador per acabar progressivament amb el consum de tabac. El govern del país oceànic prohibeix als menors de 14 anys comprar tabac de per vida, norma que s'emmarca en la lluita contra el fum que el país neozelandès duu a terme des del 2011. "Volem assegurar-nos que les persones joves mai comencin a fumar", va assegurar el ministeri deneozelandès.Malgrat que no consten dades de fumadors diaris a, un altre estudi de l'Idescat a partir de dades del ministeri de Salut demostra que el país no es queda enrere en el tabaquisme. L'enquesta de salut de Catalunya del passat 2021 reflecteix que eldels catalans majors de 15 anys actualment fumen cada dia. Una dada que és superior en cinc dècimes a l'espanyola i gairebé dos punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea.Per altra banda, però, la xifra evoluciona a la baixa, és a dir, cada dia menys catalans són fumadors habituals. El primer any que es va fer l'enquesta, el 1990, eldels catalans fumava cada dia, el 2010 i el 2011 la mateixa dada era deli ara ja se situa en aquest 20,2%, que implica un descens de més de 13 punts en els últims trenta anys.

