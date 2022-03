Identifiquen per primer cop a Europa la formiga agulla asiàtica, de picada verinosa

Un equip de recerca liderat per l'(IBE) ha identificat per primer cop aun individu de(Brachyponera chinensis), una espècie "altament invasora" i de. Un dels autors de l'estudi, Vincenzo Gentile, va recollir un mascle no identificat del gènere Brachyponera el juliol del 2020 a(Itàlia), ha informat l'IBE en un comunicat aquest dilluns.L'anàlisi genètica ha confirmat que es tracta d'un mascle d'aquesta formiga agulla asiàtica i els investigadors han suggerit que o bé el seu origen és dels-on es va introduir a la dècada del 1930- o bé que l'espècie invasora s'hagi introduït a tots dos continents des del mateix lloc d'origen.La seva distribució natural inclou regions de costa de lacontinental,, la península dei el; mentre que als Estats Units ha tingut un fort efecte negatiu a la majoria de les espècies de formigues natives. A més, a causa de la seva picada i les propietats delque injecta, aquesta mena de formiga ha estat identificada com una amenaça emergent per a laals Estats Units, causant "importants"El fet d'haver recollit un mascle volant, en procés d', apunta que almenys unja està en una fase avançada després de la introducció, per la qual cosa els investigadors veuen "necessari aprofitar la finestra d'oportunitat" de la fase de: el temps durant el qual l'espècie invasora es consolida al nou lloc i encara es troba molt localitzada.

