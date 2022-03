El jutjat de Primera Instància 36 de Madrid ha acordat aquest dilluns l'embargament del sou i altres ingressos que rebi del Congrés dels Diputats el portaveu dea la cambra baixa,L'ordre signada el 21 de març busca compensar el constructor que va fer les obres de rehabilitació al seu xalet de cinc plantes a Chamartín, a Madrid, a qui Espinosa de los Monteros deu. El dirigent de Vox va ser condemnat pel Suprem per frau als creditors per haver portat una de les seves empreses a un concurs de creditors per poder declarar la seva insolvència i no pagar.La sala entenia que la hi havia "una mancança manifesta de fonament" en el recurs del membre del partit d'extrema dreta. Aquest mateix dilluns, Espinosa de los Monteros ha reaccionat a la inadmissió del seu recurs:, ha dit en un fil de Twitter en el qual justifica que ha sol·licitat una carta de pagament tant a Hisenda com a la Seguretat Social però que de moment no ha obtingut resposta., afegeix.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor