Rússia es prepara per prohibir l'entrada a persones de països «enemics»

prepara noves decisions davant les reaccions d'a lad'Ucraïna. El ministre d'Exteriors rus,, ha anunciat aquest dilluns que Rússia està ultimant els mecanismes per prohibir l'entrada al país de persones de països considerats "enemics" delSegons el ministre d'Exteriors, Rússia està elaborant un esborrany de decret presidencial sobre mesures de "represàlia" per als visats en resposta a les accions "hostils" d'una sèrie d'estats estrangers. Entre els territoris vetats hi ha tots els països membres de la, el, els, i el, entre d’altres."El focus de la nostra atenció se centra en mesures per respondre a les accions hostils dels Estats Units i els seus satèl·lits, així com totes les decisions que infringeixen els drets dels ciutadans russos", ha afirmat el ministre del govern de Vladímir Putin.​​​​​

