Junts trenca l'acord amb el PSC i Enric Hernàndez no dirigirà la xarxa de mitjans audiovisuals locals

El futur de la XAL... i d'Hernàndez

El PSC ha cedit davant de Junts i finalment, la xarxa de ràdios i televisions locals que controla la Diputació de Barcelona, administració que governen els dos partits. D'acord amb el pacte que mantenen, el PSC va proposar l'exdirector d'El Periódico com a conseller delegat ifa unes setmanes. La publicació a NacióDigital de la notícia de l'acord per nomenar Hernàndez el pròxim 31 de març va desfermarque lideren Carles Puigdemont i Jordi Sànchez. La presidenta del Parlament,i altres dirigents de pes que no en sabien res van traslladar a Sànchez i al grup de la Diputació, que comanda, el desacord. El motiu és la mala relació del periodista, que després d'El Periódico va passar per TVE, amb el sobiranisme, accentuada després dels atemptats del 17-A. El malestar amb la possibilitat de promoure Hernàndez al càrrec es va fer públic a les xarxes.Així, fa uns dies Junts va informar d'uni va explicar als seus socis del PSC que no votarien Hernàndez malgrat el que estava inicialment acordat. Ni ERC ni la resta de forces polítiques estaven disposats a fer-ho si no ho feia Junts. La manca de suports -cal majoria absoluta i el PSC té 16 dels 51 diputats- ha fet desistir els socialistes malgrat que fins fa poci el repartiment de papers. A la XAL, el PSC proposa el conseller delegat i Junts el gerent, que és, que va ser alt càrrec a Presidència de la Generalitat i està processat per la publicitat institucional de l'1-O.Per ser conseller delegat, Hernàndez hauria de ser membre del consell d'administració. Aquest s'havia de votar alperò aquest dilluns s'ha fet públic i no hi constava. El fins ara conseller delegat de la XAL,, ha dimitit perquè és conseller de la CCMA a proposta del PSC. Feia dies que Hernàndez es reunia amb diferents càrrecs directius de la XAL per preparar la seva arribada, però el canvi de posició de Junts ha acabat frustrant el nomenament. Un moviments que els socialistes equiparen al que va passar la setmana passada amb el pacte pel català a l'escola i que arriben just després que la direcció de Junts hagi desautoritzat unes declaracions de la consellera Lourdes Ciuró a NacióDigital sobre els pactes amb el PSC.I ara, què? Les funcions de conseller delegat de la XAL les assumirà l'actual cap d'estratègia, el periodista. Ho farà en funcions perquè no serà membre del consell d'administració i, per tant i si més no d'entrada, no serà conseller delegat amb totes les atribucions. El govern de la Diputació ha tingut en compte que queda poc més d'un any per les eleccions municipals, que també marquen la fi del seu mandat. El nomenament de Melillas eraEl PSC no ha volgut nomenar un nou conseller delegat amb tots els ets i tus perquè no renúncia a que, amb una majoria reforçada a la Diputació després de les eleccions de 2023, puguiper a la XAL, que té un pressupost de 25 milions d'euros i 175 treballadors.

