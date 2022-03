Abramovich i els negociadors d'Ucraïna, amb símptomes d'enverinament

Altres notícies que et poden interessar

L'oligarca rusi els membres d'a la taula de negociació amb Rússia estarien patint símptomes d'enverinament, segons explica el diari estatunidenc Wall Street Journal. L'encara propietari deli els integrants ucraïnesos estarien manifestant aquesta simptomatologia després d'una reunió acelebrada entre el 3 i el 4 del març.Tots ells tindrien elsconstant dolorós ia la cara i a les mans, però sense que es temi per la vida de cap. Abramovich, tot i ser un dels oligarques russos més rellevants i formar part de l'entorn més proper de, estaria jugant un paper clau com a mediador en els intents -per ara sense massa èxit- de resolució del conflicte entrei Ucraïna.Malgrat això, l'empresari no s'ha salvat de les sancions d', que l'han obligat a posar a la venda el seu negoci més popular, el del Chelsea. Abramovich va prendre la decisió per no posar en risc el club, que malgrat tot es troba en una situació molt complicada per les sancions imposades pel. Fa uns dies, l'oligarca també va retirar el seu iot de luxe del​​​​​

