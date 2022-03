Sanitat decidirà sobre la retirada de la mascareta la setmana vinent

Altres notícies que et poden interessar

El consell interterritorial de Salut decidirà el dia 6 d'abril sobre el possibleobligatòria en interiors, segons el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que ha argumentat que la pandèmia es troba en una fase "més estable" sempre que no hi hagi noves variants.El Ministeri de Sanitat i els representants autonòmics es reuniran aquell dia a Toledo, amb la perspectiva d'elaborar una nova reglamentació sobre l'ús de les mascaretes. Està previst que es mantinguin en alguns espais, com ara elo els hospitals, segons ha suggerit el govern espanyol en les últimes setmanes.La ministra de Sanitat, Carolina Darias, també ha avançat que en l'eliminació "progressiva i gradual" de les mascaretes està previst que es mantingui l'obligatorietat d'aquesta mesura de protecció en aglomeracions. L'eliminació de la mascareta arribaria dies després que s'hagin deixat de comptar els casos de Covid lleus i s'hagin eliminat les quarantenes de persones amb símptomes lleus o sense símptomes.​​​​​​

