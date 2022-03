Adeu a l'històric Aquarama del Zoo de Barcelona

Elel pròxim mes de juny l'històric, la casa de l'orca Ulises. Ho farà durant el pròxim mes de juny i el terreny ja té adjudicada una nova funció: s'hi construirà unaEs tracta d'un espai ontemporalment mentre es reformen els seus recintes. Segons ha avançat Betevé, la reserva s'inaugurarà a principis de l'any vinent i serà una zona ambi condicionada per allotjar les diferents espècies de maneraA més, el Zoo experimentarà també altres canvis. Entre aquests, hi ha la previsió d'que actualment està en desús. Els tres últims dofins que hi vivien es van traslladar a Atenes el juliol del 2020, tot i que per ara no hi ha data concreta.

