El jutge rebutja que la Generalitat acusi en el cas del 3% perquè Junts és «hereu» de Convergència

El jutge de l', ha rebutjat aquest dilluns que la Generalitat es personi com a acusació particular en la peça separada delen què s'investiga el possibledea través de la productora audiovisualLa petició de personar-se l'havia fet el propi president de la Generalitat,la setmana passada.Segons consta en la providència del jutge, de només un paràgraf, els advocats de l'administració no han acreditat la seva condició de part "perjudicada" ni han aportat dades en aquesta línia. A més, tal com argumentava lai accepta Pedraz, a la Generalitat hi ha "", en referència a Junts, "dels partits polítics investigats a la causa", és a dir, CDC. Ho podeu llegir al final de la notícia. Va ser el propi Aragonès qui va ordenar als serveis jurídics de la Generalitat personar-se com a acusació en aquesta causa relacionada amb el 3%. La sol·licitud rebutjada pel jutge demanava personar-se perquè la investigaciócatalana i els fets podrien constituir un delicte de frau a l'administració, malversació, tràfic d'influències o suborn, amb perjudici per la Generalitat i per la(CCMA).La investigació va arrencar després de detectar-se un moviment de presumptes factures falses relacionat amb contractes de Triacom per a programes a TV3. El dirigent de la productora i exdirector gerent de la cadena públicaestà investigat en la causa, per la qual va declarar el 2019 davant l'Audiència Nacional.Carbó va ser citat a declarar després que l'empresari, responsable d'Hispart, reconegués que Convergència suposadament va utilitzar un sistema de facturació falsa a través d'una productora de programes de TV3 per finançar actes de la campanya electoral de 2010, en les qualsoptava per primera vegada a la Presidència de la Generalitat.A finals de 2021, elsi lavan personar-se a TV3 per buscar una sèrie de documents sobre el 3% per ordre del jutge. També van presentar-se al Departament de Presidència, a la productora Triacom i a una assessoria legal, i també van demanar documentació a. La informació feia referència a contractes subscrits entre 2008 i 2016 amb l'empresa Triacom.Mesos després, eldiario.es va revelar que Triacom va fer pagaments a empreses de, mà dreta d'Artur Mas. La productora hauria pagat 420.000 euros del 2011 al 2013 a empreses vinculades a Madí. Triacom va facturar 31,3 milions d'euros de TV3 entre 2008 i 2016, amb programes com ara El Gran Dictat i Fish & Xips. Segons la investigació judicial encarregada als Mossos i a la Guàrdia Civil, la productora va facturar els programes amb un sobrepreu del 50% perquè en realitat els realitzava Mediapro, propietària en un 10% de l'empresa.La investigació policial sosté que la diferència es dedicava sobretot a pagar factures falses que encobrien altres activitats, com ara despeses electorals de la campanya de CDC del 2010 o pagaments relacionats amb la trama del 3% a Lleida que van costar la dimissió del president de la Diputació, el convergent

El jutge rebutja que la Generalitat acusi en el cas del 3% by edicio naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor