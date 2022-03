Mor una jove promesa de la NFL en un accident a la caiguda lliure més alta del món

‼️A 14-year-old boy has died after falling from the Free Fall ride at ICON Park. Happened Thursday. #ORLANDO pic.twitter.com/xdGTH2kFl7 — JJ (@Joshuajered) March 25, 2022

Tragèdia al món del futbol americà. Una jove promesa de la NFL ha mort als 14 anys en caure de l'atracció de caiguda lliure més gran del món.es va precipitar de la Free Fall de 131 metres d'alçada al parc d'atraccions, a. Va ser traslladat d'urgència a l'hospital, però no es va poder fer res per salvar-li la vida.La policia investiga ara quines han estat les causes de l'accident. Sampson era un jove deal qual les grans universitats esportives delsja havien posat el focus. Tot feia indicar que amb el pas dels anys arribaria a jugar a la primera divisió deldel país. El vídeo conté imatge que poden ferir la sensibilitat.El seu entrenador abans de la fatal tragèdia el va definir com un "", a més d'un estudiant excel·lent i que somniava amb arribar un dia a la, la màxima categoria del futbol americà dels Estats Units.

