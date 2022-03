Pimec engega una campanya per mobilitzar els empresaris al territori en plena crisi energètica

Altres notícies que et poden interessar

La patronal de la petita i mitjana empresa,, està planificant el seudavant la magnitud de la crisi econòmica . L'entitat vol definir les seves prioritats per als propers anys i fer-ho sobre el terreny. Aquesta setmana, el seu president,, iniciàrà un seguit de visites pel territori que s'allargaran fins a l'estiu per conèixer de primera mà les inquiteuds de pimes i autònoms. El primer contacte amb el teixit productiu es farà dijous vinent a Reus, al. Després, a l'abril, vindran el Vallès Oriental i les Terres de l'Ebre.Segons fonts de Pimec, l'actual context obliga els empresaris a "i organitzar-se" per ocupar el seu espai. L'objectiu de la gira que farà Cañete és doble: d'una banda, prendre la temperatura a l'estat i als ànims del, que just quan està sortint de la crisi pandèmica es troba amb els efectes que pot tenir la. De l'altra, es vol fer una crida ai aperquè defensin els seus interessos. Es tracta, per tant, d'enfortir-se com a lobby en un moment en què les patronals pressionen els governs perquè adoptin un paper actiu en la lluita contra la crisi.A Pimec estan convençuts que caldrà anar a una mobilització social del teixit empresarial. El model pot ser el de la campanyaque l'entitat va engegar el 2014 davant l'increment de la pressió fiscal i les mancances creditícies, així com davant elsque patien les pimes per part de les administracions. Allò va culminar en un acte massiu al Palau de Congressos de Barcelona i es van aconseguir algunes millores en aspectes fiscals i tramitacions. Però ara tot indica que caldrà una major mobilització.Els moviments de Pimec no es poden desvincular de l'esforç fet per consolidar una veu patronal representativa de lesi que tracti de tu a a tu a la gran empresa, encarnada per laEl maig passat, Cañete i la cúpula de Pimec van ser decisius en la fundació de Conpymes , que reuneix prop de 60 organitzacions de tot l'estat. La inexistència a Espanya d'una entitat com és Pimec a Catalunya ha estat considerada per Cañete com un element anòmal en el panorama dels agents socials.Hi ha una enorme preocupació a Pimec per les conseqüències de la crisi. Els senyals que han arribat a l'organització són alarmants. L'enquesta elaborada aquest març entre les pimes han dibuixat un panorama inquietant: fins a 50.000 empreses podrien estar endesprés que s'hagi detectat que prop d'un 50% d'empreses estan tenint serioses dificultats per atendre els venciments dels. L'increment de preus de l'energia posa en situació de fragilitat el 62% de les empreses catalanes, un percentatge que és ja del 83% si parlem del sector de la restauració i l'hoteler, i del 68% en el cas de les indústries.Precisament una de les iniciatives que està preparant Pimec pel que fa als efectes del conflicte ucraïnès és un estudi sobre com afectaran les sancions econòmiques a les empreses que tenenamb Rússia i Ucraïna.​​​​​

