Stop JJOO convoca «una manifestació de país» contra els Jocs a Puigcerdà

La Plataforma Stop JJOO ha convocat una "pel pròxim, contra el projecte dels. L'organització vol que la protesta sigui multitudinària i amb famílies vingudes de tot el país. En aquest sentit, la plataforma confia comptar també amb persones d'contràries al projecte olímpic, després de l'acord entre la Generalitat i el govern aragonès de presentar la candidatura de manera conjunta, i que avui ha estat oficialitzada pel Comitè Olímpic Espanyol L'objectiu de la manifestació és "fer veure al Govern que els veïns del Pirineu no volen acollir uns Jocs Olímpics d'Hivern", ha explicat, portaveu de la Plataforma Stop JJOO, qui ha afegit que en clau política s'implicarà a la mobilitzacióLavaquiol ha assenyalat que des de la plataforma exigeixen que la consulta es faci en "igualtat de condicions a les nou comarques ()". A la plataforma no els serveix "una consulta que no tingui en compte", assenyalen que és el municipi més poblat on es faria la consulta i que per això "volen excloure'l de la votació". El portaveu ha alertat que no acceptaran "fórmules mixtes" ni cap proposta "que tregui veu als veïns d'aquestes nou comarques".Pel que fa a la, que segons Stop JJOO es faria el dia, demanen que sigui clara i amb resposta de "sí o no". La plataforma no acceptarà cap pregunta que plantegi diferents opcions i que inclogui altres qüestions que no siguin relacionades amb els Jocs.La participació d'algunes comarques en la consulta no és gens clara. Aquest cap de setmana, la portaveu del Govern,, ha confirmat que durant aquesta setmana el presidentsignaria elde la consulta, però sense aclarir els territoris implicats: "És prioritari consultar l'Alt Pirineu i l'Aran, però també hi ha converses i s'està escoltant a la resta de comarques properes".

