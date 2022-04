Qui són els jutges europeus que decidiran en la batalla decisiva de l'exili?

Koen Lenaerts, president del TJUE

Lars Bay Larsen, vicepresident i ponent

Alexandra Prechal, presidenta de la Sala Segona

Constantinos Lycourgos, president de la Sala Quarta

Eugene Regan, president de la Sala Cinquena

Ineta Ziemele, presidenta de la Sala Sisena

Jan Passer, president de la Sala Setena

Niilo Jääskinen, president de la Sala Vuitena

Irmantas Jarukaitis, president de la Sala Desena

Peter George Xuereb

Nuno José Cardoso da Silva Piçarra

Nils Wahl

Lucia Serena Rossi

Andreas Kumin

Marko Ilešič

Jean Richard de la Tour, advocat general

Després de més de quatre anys, l'exili català afronta aquesta setmana la batalla definitiva al(TJUE). La vista oral serà dimarts a partir de les nou del matí a. Hi són citats com a part afectada, que seran representats pels seus advocats. També intervindran laespanyola, l', a banda d'una trentena d'estats i pròpies institucions europees.Els encarregats de resoldre seran quinze jutges del TJUE, encapçalats pel president del Tribunal,, i el vicepresident i ponent,. L'advocat general designat ési el posicionament que faci serà clau. Tots ells escoltaran els arguments de les parts per donar resposta a les qüestions prejudicials plantejades pel jutge delarran de la denegació de l'euroordre contra Puig a principis de l'any 2021.Repassem a continuació qui són els jutges que hauran de prendre la decisió, que determinarà el futur dels exiliats independentistes i pot facilitar el seu retorn a Catalunya.és un jurista flamenc nascut a Mortsel (Bèlgica) l'any 1954. Va ser escollit president del TJUE l'any 2015 i reelegit en el càrrec l'any passat. Es va llicenciar en Dret l'any 1977 a la Universitat Catòlica de Lovaina i va fer dos màsters a Harvard. És doctor en Dret i va començar la seva carrera a la Universitat de Lovaina com a professor de Dret Europeu. Ha fet de professor en diverses universitats europees i americanes, va exercir d'advocat i ha estat jutge al Tribunal de Primera Instància de les Comunitats Europees durant més de catorze anys. L'any 2003 entra al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A Luxemburg ha estat president de sala i vicepresident abans d'arribar a la presidència.En una entrevista el 2020 al portal RuleOfLaw.pl , Lenaerts feia una defensa aferrissada del principi de primacia del dret de la UE -en cas de dubte, preval el comunitari per davant del dels estats membres- i de la necessitat d'un poder judicial independent. Arran del cas de Polònia, que ha desafiat obertament un dels principis fundacionals de la UE, Lenaerts va dir, després de ser reelegit president del TJUE el 2021, que utilitzarà "tots els mitjans al seu abast" per garantir la primacia del dret de la UE. Una de les qüestions que ha de clarificar el Tribunal Suprem espanyol és si acatarà els pronunciaments que arribin de Luxemburg en cas que donin la raó als exiliats, encara que això obri la porta a un possible retorn de Puigdemont i la resta de dirigents catalans.és un jurista danès nascut el 1953 a Gladsaxe, a la regió de Copenhaguen, i que actualment és vicepresident del TJUE, on va entrar el 2006. En el cas de les qüestions prejudicials de Llarena, ha estat designat ponent, és a dir, serà l'encarregat de redactar la resolució que acordin els quinze magistrats. Va estudiar Ciències Polítiques i Dret a la Universitat de Copenhaguen, ha treballat en diversos àmbits al Ministeri de Justícia danès. Durant quatre anys va ser cap del departament de la policia, i ha estat el representant de Dinamarca al grup central de Schengen i al consell d'administració d'Europol. Ha estat jutge del Tribunal Suprem de Dinamarca abans d'entrar al TJUE, on ha estat president de sala durant dos mandats. Complementa la tasca de jutge amb la docència a la universitat.Nascuda a Praga l'any 1959,va entrar al TJUE l'any 2010 i actualment és presidenta de la Sala Segona. Es va llicenciar en Dret a la Universitat de Groningen i ha fet bona part de la seva carrera als Països Baixos. És doctora en Dret per la Universitat d'Amsterdam i ha fet de professora en diverses universitats neerlandeses. Ha dut a terme investigacions en diversos àmbits del dret de la Unió Europea. D'ella se'n destaca la seva els seus amplis coneixements en dret, com es pot veure amb la publicació de diversos articles acadèmics i el fet que sigui membre de la Reial Acadèmia de Ciències dels Països Baixos. Va entrar al TJUE substituint Christiaan Timmermans i va ser escollida presidenta de sala l'any 2018.va néixer a Nicòsia, Xipre, el 1964 i va entrar al TJUE el 2014. Especialista en dret de la UE, es va llicenciar en Dret i va fer un postgrau en Dret Comunitari a la Universitat de Panthéon-Assas París II, on també es va doctorar. Va exercir d'advocat abans d'entrar com a alt càrrec del govern de Xipre. Va formar part de la comissió encarregada de les negociacions d'adhesió a la UE entre 1998 i 2003. Ha exercit de jurista principal de la República de Xipre i entre 2003 i 2014 encapçala el departament de Dret Europeu del servei jurídic del país, des d'on representa el govern xipriota davant dels òrgans jurisdiccionals de la UE. Actualment, és president de la Sala Quarta.Nascut a Kilcoon, Irlanda, el 1952,es llicencia en Ciències Polítiques i Econòmiques a la Universitat de Dublín i fa un màster en Economia Política, un en Dret Internacional i un altre en Dret Comparat a la Universitat Lliure de Brussel·les. Treballa com a analista econòmic i en activitats relacionades amb la protecció del sector agrícola irlandès. Va ser assessor del polític democristià Peter Sutherland quan era comissari de Competència a la Comissió Europea. Ha treballat com a expert jurista en diversos organismes irlandesos, com el Honourable Society of King's Inn, i també va ser membre del Senat abans d'entrar al TJUE el 2015 i ser elegit president de la Sala Cinquena el 2018.Jurista letona nascuda el 1970 a Jelgava,va entrar tot just fa dos anys al TJUE i és presidenta de la Sala Sisena. Ha passat pel Tribunal d'Estrasburg, on va ser nomenada jutge el 2005 i va ser membre i presidenta del Tribunal Constitucional de Letònia. Forma part de l'Acadèmia de Ciències de Letònia. Llicenciada en Dret a la Universitat de Letònia, Ziemele és especialista en el sistema jurídic nord-americà i en Dret i Política de les Comunitats Europees, i també té estudis en Ciències Polítiques. Té un màster en Dret Internacional i és doctora per Cambridge. Ha exercit com a professora en diverses universitats i també ha treballat com a assistent al Parlament de Letònia, com a assessora del primer ministre del país i també a la direcció general de Drets Humans del Consell d'Europa.és un jurista txec nascut a Praga el 1974. Abans de ser nomenat jutge del TJUE i president de la Sala Setena el 2020, va passar pel Tribunal General de la Unió Europea durant quatre anys. Llicenciat en Dret per la Universitat Carolina de la República Txeca, té un màster en Dret a la Universitat d'Estocolm. Exerceix com a jutge en diversos tribunals de Praga fins a arribar al Tribunal Suprem Administratiu del seu país. També exerceix com a professor en diverses universitats.Finlandès nascut a Mikkeli el 1958,s'incorpora al TJUE com a advocat general entre 2009 i 2015 i no és fins quatre anys després que és nomenat jutge del tribunal de Luxemburg. Llicenciat en Dret a la Universitat de Hèlsinki, ha exercit com a lletrat i jutge, i ha estat assessor jurídic al govern finlandès i al parlament. També ha format part de les negociacions per l'adhesió de Finlàndia a la Unió Europea i ha exercit com a jutge al Tribunal Suprem Administratiu.és jutge del TJUE des de 2018. Nascut a Prienai, Lituània, el 1973, es va llicenciar en Dret a la Universitat a Vilnius i és doctor per la mateixa universitat, on també ha exercit com a professor. Especialista en Dret Europeu i Dret Constitucional, és cofundador de l'Associació Lituana de Dret Europeu i ha treballat com a alt càrrec al Ministeri de Justícia del seu país. Ha exercit com a jutge al Tribunal Suprem i també ha format part del Consell Judicial lituà.és un jurista maltès nascut a Sliema el 1954. Després de fer estudis de Dret al seu país i un màster a Londres, es doctora a la Universitat de Cambrige i exerceix tasques docents en diverses universitats. També fa d'advocat i ha estat assessor al Parlament de Malta. Com a president de l'Associació Maltesa de Dret Europeu, s'encarrega durant més de deu anys de potenciar el dret de la Unió Europea, fins que l'any 2016 entra al Tribunal General de la UE i, dos anys després, al TJUE. Xuereb és el ponent de la sentència sobre el cas WS i Alemanya, una resolució que podria servir de precedent en el cas dels exiliats catalans i que delimita l'abast de les euroordres. Diu que un ciutadà no pot ser perseguit judicialment pels mateixos fets en diferents estats de la Unió Europea si ja té una sentència ferma sobre la qüestió. Es basa en el principi de non bis in idem, és a dir, que no es pot tornar a jutjar la cosa ja jutjada, i també en la confiança mútua entre els estats de la UE i els seus sistemes judicials.Nascut a Sintra, Portugal, el 1957,és doctor en Dret i ha fet de professor en diverses universitats portugueses i espanyoles. És especialista en Dret Constitucional i en Dret Europeu, especialment en allò que fa referència a l'espai de llibertat, seguretat i justícia i lliure circulació de persones. S'incorpora al TJUE per primera vegada el 1986, primer com a jurista lingüista i després com a jurista revisor. Més tard va treballar com a alt càrrec del govern portuguès i també és membre del consell d'administració de l'Agència dels Drets Fonamentals de la UE. El 2018 entra com a jutge al TJUE., nascut a Estocolm el 1961, és doctor en Dret i titular de la càtedra Jean Monnet de Dret Europeu. És investigador en Dret Comunitari i també ha estat membre del Consell de Dret de la Competència de Suècia. El 2006 entra com a jutge al TGUE i el 2021 s'incorpora al TJUE com a advocat general de la UE durant set anys. El 2019 es converteix en jutge del Tribunal de Luxemburg.Nascuda a Bolonya el 1958,és doctora en Dret Europeu, investigadora i advocada. Ha fet de professora en diverses universitats europees. Ha estat directora del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Dret Europeu a la Universitat de Bolonya i també ha estat vicepresidenta de la Societat Italiana de Dret Internacional i de la UE. Ha ocupat alts càrrecs al govern italià, com a assessora jurídica i va ser nomenada jutge del TJUE el 2018.Jurista nascut a Graz, Àustria, el 1965,doctor en Dret i funcionari de carrera. Ha ocupat càrrecs d'alt funcionari al govern austríac, on ha pilotat departaments relacionats amb el dret europeu. També ha fet de professor en diverses universitats europees i el 2019 va ser nomenat jutge del TJUE.Nascut a Ljubljana, Eslovènia,té estudis en Dret i és especialista en Dret Comparat. Professor en diverses universitats, exerceix també com a jutge. Està especialitzat en Dret de l'Esport i concretament del futbol, i és president del Tribunal de l'Esport d'Eslovènia durant vuit anys i jutge dels tribunals d'apel·lació de la UEFA i la FIFA. Va entrar al TJUE el 2004 i va ser president de sala durant dos mandats, fins al 2028.Per al cas de les qüestions prejudicials de Llarena, l'advocat general designat és el francès. El seu paper és rellevant i el posicionament que tingui sobre la qüestió serà determinant a l'hora de condicionar el criteri del tribunal. El parer de l'advocat general no és vinculant, però sí que marca la línia que acostumen a seguir els jutges -ja va passar en el cas de la immunitat de Junqueras l'any 2019. De la Tour, nascut a Le Dorat el 1959, és jutge des de 1986 i després de passar per diversos tribunals a França fa part de la seva carrera al Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees. També ha exercit com a lletrat al TJUE. Després de tornar al seu país com a advocat general en diversos tribunals, es converteix en advocat general del TJUE el 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor