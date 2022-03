Torrent inaugura el Clúster TIC-Turisme perquè Catalunya sigui «referent» en tecnologia turística

El conseller d'Empresa i Treball,, haaquest dilluns el nou, amb què vol posicional el territori com un "". Així ho ha dit Torrent en la presentació del Clúster que s'ha celebrat a La Pedrera.Torrent ha posat en valor que es tracta dque es crea a Catalunya des del 2015, així com la primera vegada que s'aplica la metodologia dels clústers al. El conseller ha subratllat la necessitat d'implementar lacom a "element clau" per a la competitivitat empresarial i, en aquest cas, utilitzar-la perquè els clients estiguin més informats, en la gestió de serveis, augmentant la fidelització i generant noves tecnologies d'ofertes.El Clúster s'ha creat mitjançant, un fet que "encaixa plenament en l'estratègia transformadora" de la Generalitat i que vol afrontarcom la. Torrent també ha recordat que el sector encara està "lluny de la recuperació de l'activitat prepandèmia" i ha remarcat que aquest tipus d'iniciatives han d'ajudar a la reactivació i a un posicionament futur.La plataforma està formada per un total deEntre ells,, que donen feina a 1.700 treballadors i facturen, en total, 253 milions d'euros de mitjana vinculats directament amb l'aplicació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als seus negocis.

