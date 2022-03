Rosalía desvela quines cantants catalanes són «motomamis»

Des d'abans de publicar el seu darrer disc, Motomami,ha anat desgranant les característiques que distingeixen una dona per ser una "motomami", que es podria traduir com a dona empoderada. A les xarxes socials els seguidors de la cantant catalana han fet les seves aportacions durant els últims dies.Ara l'artista fa un pas mes i publica una llista de 71que considera "motomamis", una selecta tria en què apareixen noms internacionals com ara Madonna, Dua Lipa, Shakira, Björk, Patti Smith o Nina Simone.En la llista de cantants "motomamis" apareixen tres cantants catalanes,, amb la cançó 44; la cantaora, amb el tema Vidalita; i, amb la cançó Hallelujah, una versió del clàssic de Leonard Cohen.

