Alcaldes del PDECat promouen un nou partit «lleidatà» de cara a les eleccions municipals

Unad'de les comarques de Lleida promouen un nou partit polític d'àmbit territorial per concórrer a les municipals del 2023, segons publica Segre i han confirmat a l'ACN fonts properes a la formació.Són alcaldes de l'orbita del PDECat i es van presentar l'any 2019 als respectius municipis sota les sigles deo bé com a independents. Aquest nou espai polític aplega, de moment, unai obre la porta a altres persones. Dissabte, van aprovar-ne els estatuts i preveuen registrar-lo pròximament. La formació es defineix com a ", europeista i humanista", aposta per estar al "servei a les persones de les Terres de Lleida" i situa "l'agenda lleidatana" entre les seves prioritats.La formació s'allunya del PDECat i també es desmarca de Junts i Centrem, espai polític que promou l'exconsellera i exsecretària general del PDECAt, Àngels Chacón. En una trobada celebrada dissabte a(Pla d'Urgell), els fundadors del futur partit van aprovar-ne els estatuts i el nom -que encara no volen donar a conèixer- i preveuen celebrar el congrés funcional en els pròxims mesos.Entre els seus promotors hi ha els alcaldes d'Aitona,; de Torrefarrera,; de la Granja d'Escarp,; de Maials,; de Ribera d'Ondara,; del Poal,; d'Ivars de Noguera,; de Preixana,; de Castellnou de Seana,, i de Castelldans;, entre altres.Al Baix Penedès també s'està portant a terme un moviment semblant.

