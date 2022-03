ERC descarta aturar l'acord per la immersió i defensa que està signat per Junts

considera que l'per modificar lasegellat dijous passat al Parlament continua vigent amb el suport de 106 diputats perquè va ser registrat amb les signatures del seu partit, del, delsi també de. Encara que aquests darrers se'n desmarquessin poc després, els republicans entenen que estan inclosos dins d'un consens que van treballar de forma conjunta durant dos mesos i que, per tant, la proposició de lleii ha de continuar tramitant-se per la via urgent. "S'ha de seguir tramitant sense renunciar als grans consensos, que hi segueixen sent", ha defensat la secretària general adjunta d'ERC,Ha afegit que, en tot cas, el que es pot fer és introduir alguna esmena de consens que preservi una entesa que ha definit com ai que considera que servirà per "protegir" el català i "reforçar-lo" a les aules. "Defensar la llengua catalana forma part de la nostra raó de ser, a tot arreu i des de sempre", ha insistit la dirigent, que ha lamentat lesi lesque s'han dit en els darrers dies sobre el que significa el nou marc normatiu que es desplega des del Govern i des del Parlament per blindar el model d'immersió.Vilalta ha negat que l'acord obri la porta al castellà com a llengua vehicular, que es vulgui imposar el castellà sobre el català o que no protegeixi el model, com han dit els contraris al pacte en els termes fixats, crítiques que van fomentar que Junts doni perla iniciativa. Com que ha estat tramitada per la via d'urgència, hi ha temps fins aquest dimarts per registrar esmenes. Una de les arquitectes de l'acord, l'exconsellera d'Educació, va considerar que intentar consensuar una esmena que subscriguin tant el PSC com Junts és la via per preservar l'ampli suport inicialment teixit.Segons ERC, l'ampli consens és necessari perde la sentència del TSJC amb una normativa que no deixi al peu dels cavalls dels tribunals el model de la immersió. "S'està treballant des de fa temps, és una. No renunciem a res ni permetrem que es diguin mentides sobre allò que fem per defensar la llengua. Tot el que fem ho fem per protegir-la i reforçar-la davant dels que la volen atacar i silenciar", ha insistit Vilalta. La dirigent republicana ha recordat que el Govern està impulsant un decret sense percentatges per protegir el català com a llengua vehicular i el pla d'impuls del català a les escoles que també ha posat en marxa la conselleria.Els republicans han advertit, que ha recorregut als tribunals per denunciar que no s'està aplicant la sentència del 25% de castellà a les escoles, que la seva estratègia. La portaveu republicana ha carregat contra l'obstinació de Cs per anar "en contra del català" i ha argumentat que la llengua ha de ser un instrument de "cohesió social, d'equitat i d'igualtat d'oportunitats".

