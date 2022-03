Paluzie, nova vicepresidenta de l'Organització de Nacions i Pobles No Representats

La presidenta de l'ANC,, ha estat escollida vicepresidenta de l'(UNPO), una organització internacional que defensa el dret a l'autodeterminació dels pobles i compta amb més de 44 membres arreu del món. L'entitat ressalta que haver assolit la vicepresidència de l'UNPO és "un pas important" i "millorarà el paper internacional de l'ANC".L'assemblea general de l'organització s'ha fet aquest cap de setmana a Washington i ha comptat amb la presència d'una delegació de l'entitat sobiranista catalana, encapçalada per Paluzie. ", perquè augmentarà el seu àmbit d'influència i podrà potenciar la seva tasca internacional", ha dit l'entitat en un comunicat.L'UNPO té per objectiu defensar el dret a l'autodeterminació dels seus membres, que són principalment pobles indígenes, minories, estats no reconeguts i territoris ocupats. L'organització serveix també per defensar els drets polítics, socials i culturals, i la defensa del seu medi ambient. Compta amb representants del poble, el, elsde, entre d'altres.Les eleccions fetes aquest cap de setmana han suposat una renovació important de la junta directiva de l'UNPO, que ha passat d'estar formada per deu homes i una dona, a millorar significativament la paritat: ara hi ha sis dones i cinc homes. La presidenta,, de, és per primera vegada ciutadana del continent africà. Les dues vicepresidències són també per dones:, de la província paquistanesa del

