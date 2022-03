Presó provisional per a l'home que va atropellar el regidor de Reus

Elha acordatper aldel regidor de Benestar Social de l'Ajuntament de la capital del Baix Camp,, segons han informat fonts judicials.La causa és oberta per(alcoholèmia, negativa a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i conducció sense carnet) i un(atropellament de vianant per conducció sota els efectes de l'alcohol). Segons consta a la interlocutòria del jutge, Diego Álvarez de Juan, estan castigats amb una pena de presó de més de dos anys i fins a sis.El mateix text del magistrat assenyala que el detingut, E.V.S., va ser condemnat el passat 4 de març pel Jutjat penal 2 de Reus peri per negar-se a sotmetre's a la prova d'alcoholèmia, en relació a uns fets de desembre de 2021. En aquest sentit, Álvarez de Juan manifesta que es tracta d'una sentència "ferma" i "acceptada" per l'individu. "És evident que no és conscient del risc que suposa el consum d'alcohol i l'ús d'un vehicle", afegeix. Es dona la circumstància que l'home ja tenia dues condemnes prèvies per fets similars, dels anys 2015 i 2018.La nit del passat divendres, 25 de març, el regidor va ser víctima d'un atropellament a Reus, mentre creuavaa l’avinguda dels Països Catalans. Després de l'accident va ser traslladat a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona, on encara es troba ingressat en observació a la Unitat de Cures Intensives.Fruit de l’impacte, el regidor va patirAluja va prendre possessió de l'acta de regidor al ple del 18 de març, tot agafant el relleu de Montserrat Vilella.

