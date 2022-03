El MOT 2022 tanca dues setmanes de literatura rural amb un balanç molt positiu

anca la vuitena edició amb èxit d’assistència, tant en el format presencial com en el virtual. De fet, la meitat de les activitats han exhaurit les entrades i la resta han tingut una alta ocupació. Les converses també s’han pogut seguir pel canal de Youtube –en directe i en diferit–, on s’ha arribat al voltant de cinc mil visualitzacions fins ara. El Festival MOT tant en el format presencial com en el virtual. De fet, la meitat de les activitats han exhaurit les entrades i la resta han tingut una alta ocupació. Les converses també s’han pogut seguir pel canal de Youtube –en directe i en diferit–, on s’ha arribat al voltant defins ara.

Valoració positiva per part dels assistents

Prop dea la sala El Torín d’i la Biblioteca Carles Rahola de, així com a les activitats de les setmanes anteriors. De les 16 converses, sis han exhaurit les entrades i la resta s’ha arribat a una alta ocupació.Una de les novetats d'aquesta edició ha estat elde Girona, amb un format de grades similar al de la sala El Torín d'Olot, fet que ha generat un ambient més proper i acollidor.Aquestes dues setmanesautors nacionals i internacionals com Selva Almada, Eva Baltasar, Xuan Bello, Paolo Cognetti, Pep Coll, Yan Lianke, Miquel Martín, Brenda Navarro, Joan Francesc Mira, Llucia Ramis i Toni Sala, entre d’altres."Hem complert l'objectiu del MOT, que és el d'acostar els lectors i autors amb una temàtica actual i concreta." afirma, codirectora del festival. Per la seva part,, l'altra codirectora, valora que, un tema d'interès i universal en la literatura, que hem posat en diàleg aquestes dues setmanes".L'edició d’enguany del MOT. Ha estat comissariat per, les quals s’han mostrat agraïdes per la rebuda que ha tingut: "Gràcies als autors el festival ha complert el seu propòsit de creuar punts de vista sobre una realitat que tenim a prop i molts no veuen, i mostrar la diversitat de la literatura que s’abeura en la civilització pagesa".Elshan transmès la riquesa d'estils de la literatura rural. Aquests han demostrat que aquest món és divers, tant des de la mirada del propi país com de la resta de territoris com la Xina, el Perú o Mèxic, entre d’altres. També han donat importància al, ja que en les seves obres sol ser el protagonista. Finalment, hi hagut espai per algunes de les autores representatives de la història de la literatura rural catalana com Víctor Català.Gran part d, repetint presència en més d’una conversa. També, és destacable que. Un dels trets característics del certamen és la descoberta de nous autors, d’aquesta manera el públic manifesta la seva plena confiança en la programació. Tot i que alguns hi assisteixen per escoltar autors que ja coneixien, més de la meitat hi acudeix per conèixer nous autors i noves lectures.En general el públic valora positivament poder tenir unque segueixen, així com la presencialitat, el bon ambient literari, i la bona organització del festival.

