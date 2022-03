Els comuns defensen l'acord sobre la llengua a l'escola per «desactivar» la sentència del 25% de castellà

El portaveu de Catalunya en Comú,, ha tancat files amb l'acord signat la setmana passada ambsobre la. Malgrat les polèmiques dels darrers dies, ha dit, els comuns són gent "de paraula". "Allò que signem tenim clar que s'ha de complir", ha assegurat. "des de la sobirania del Parlament davant l'atac contra la llengua", ha dit Mena.El dirigent dels comuns ha defensat el moviment per fer front als atacs contra la llengua i per "desactivar" el requeriment del. En aquest sentit, ha dit que la modificació persegueix un "triple objectiu": "blindar" el model d'immersió i mantenir el català com a llengua vehicular, evitar les imposicions judicials a l'escola i mantenir el consens al voltant de la defensa de la llengua i del model d'immersió. Els comuns treballaran per incloure l'acord en el Pacte Nacional per la Llengua.Mena ha reclamat "" per protegir el català i la immersió. "És un bon acord perquè s'avança des del consens i la transversalitat", ha dit. El portaveu ha lamentat que Junts estigui disposat a "carregar-se el consens". "Demostra qui fa política pensant en el país i qui pensant en el partit", ha afirmat. "No entendríem que Junts es despengés d'un acord d'aquest tipus. Demano que facin les reflexions que hagin de fer, però que no es despengin del consens per la llengua", ha afirmat.El portaveu ha negat que el castellà sigui per primera vegada llengua d'aprenentatge, perquè ja ho diu la pròpia llei d'educació de Catalunya. "Ho diu la LEC i el sentit comú. No entenc laque alguns han volgut fer aquests dies", ha afirmat. Sigui com sigui, els comuns analitzaran les esmenes que es presentin en la tramitació de la modificació de la llei, però Mena ha demanat posar en valor l'acord assolit.Els comuns també han aplaudit els resultats delper fer front a la crisi arran de la guerra d'Ucraïna. Mena ha dit que rebaixar el preu de l'energia és positiu, però ha demanat a "totes les administracions" que assumeixin la responsabilitat. En aquest sentit, ha demanat al Govern que posi "recursos" per respondre a l'emergència social "igual que ho ha fet el govern de l'Estat"."Hem fet propostes per establir un escut social, però el Govern no ens ha donat resposta", ha assegurat i ha confiat que el "retir espiritual" de l'executiu aquest cap de setmana serveixi per donar resposta a la situació actual de crisi. "", ha reblat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor