Lesde la pandèmia i elsde la població porten les autoritats a prendre decisions i fer passos de gegant en la gestió del coronavirus. Aquest dilluns entra en vigor laI ara, què s'ha de fer si s'és positiu? S'ha de notificar a algun lloc? Qui s'ha d'aïllar? Quants dies? Els canvis generen incertesa i confusió. A continuació,Salut recomana quedar-se a casa fins que marxin els símptomes, extremar les mesures de protecció individual, reduir la interacció social al màxim i utilitzar la mascareta. Això no obstant, les quarantenes es limiten als casos greus o simptomàtics.No. Els casos confirmats de la població general no han de realitzar aïllament estricte, com tampoc ho han de fer els seus contactes estrets. Si s'és professional sanitari o de l'àmbit residencial no cal aïllar-se, però no es pot desenvolupar l'activitat laboral i, per tant, se'ls tramitarà la baixa laboral. Els professionals sanitaris decidiran quan és necessari el confinament d'un usuari.Els nous ingressos en àmbits vulnerables (com les residències de gent gran) o els pacients que requereixin una cirurgia major ambulatòria, així com els treballadors de l'àmbit residencial es faran un test d'antígens cada 14 dies si estan vacunats, i cada 7 dies si no ho estan.La nova normativa Covid vol posar el focus en els, com els centres sanitaris o les residències de gent gran, per protegir-ne els usuaris. Així, lanomés s'indicarà en persones amb factors de vulnerabilitat: persones de, personesd'i eld'aquests centres. Elstambé s'hauran de testar per controlar la Covid.​​​​​​

