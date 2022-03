Les reflexions de la consellera de Justícia,, asobre eventuals pactes entrei ela la Generalitat continuen generant reaccions. La portaveu dels socialistes catalans al Parlament,, ha defensat aquest dilluns que l'entesa amb la formació deja s'està produint, i ha posat els exemples de la Diputació de Barcelona i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). "", ha afirmat Romero sobre les paraules de Ciuró. La consellera de Justícia havia exposat que el seu partit no havia d'"autoexcloure's del terreny de joc" en matèria de futurs pactes. En una entrevista al programa Cafè d'idees de RTVE, la dirigent socialista ha insistit que "el que ha dit Ciuró és".Romero també ha valorat la desautorització de Junts a la seva consellera : "En aquests moments Junts no és un partit homogeni". "", ha recalcat, en referència a la disparitat de posicionaments a la cúpula de la formació governada per. La formació independentista va emetre un comunicat aquest diumenge al vespre en què rectificava Ciuró. "El partit no es planteja en cap cas acords de govern a la Generalitat amb partits que no formen part d'aquesta", remarcava el text difós per Junts, que entre aquest diumenge i demà celebra una trobada a Sallent en què ha decidir sobre l'estratègia política i el congrés del partit.El comunicat oficial de Junts també posava l'accent en què l'executiva havia decidit "refermar" que el full de ruta passa pels resultats obtinguts per l'independentisme a les eleccions del 14-F de l'any passat, en les quals, Junts i lavan sumar eljuntament amb la resta de forces extraparlamentàries partidàries de l'estat català. En l'entrevista en aquest diari, Ciuró havia indicat que la majoria independentista "", en referència a la manca de coordinació de les tres forces a la cambra catalana i també a nivell d'estratègia a seguir per culminar el procés. També era un dels arguments utilitzats per la consellera a l'hora de no excloure els acords amb el PSC.Al marge de la polèmica sobre les paraules de Ciuró, la portaveu del PSC al Parlament també ha buscat una explicació al fet que Junts es desmarqués dijous de l'acord que havia firmat el mateix dia amb ERC, els comuns i els mateixos socialistes per modificar lacom a resposta a la sentència del TSJC sobre el 25% de castellà. "Juntsper aguantar les crítiques a Twitter. Quan n'hi ha quatre que criden i els diuen botiflers, s'espanten", ha raonat Romero. "Vull entendre que no han sortit de l'acord", ha afegit la dirigent socialista, que ha dit que l'entesa entre quatre formacions ha de permetre "que es pugui complir millor la sentència".

