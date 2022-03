Ucraïna acusa Rússia de voler dividir el país a l'espera de noves negociacions

Altres notícies que et poden interessar

El cap de la intel·ligència militar ucraïnesa, Kirilo Budanov, ha afirmat aquest diumenge que, Vladímir Putin,d'una forma similar a Corea. "Putin està canviant les directrius operatives principals. Hi ha motius per pensar: intentar imposar una línia de divisió entre les regions ocupades i les no ocupades"., perquè després de tot no pot tragar-se un país sencer", ha afirmat Budanov. A més, el líder ucraïnès ha assegurat que Mariúpol no caurà pròximament perquè es desencadenarà una guerra de guerrilles "llarga i amarga" per evitar-ho."Els ocupants intentaran connectar els territoris ocupats i formar una entitat quasi estatal que s'oposarà a la Ucraïna independent", asseguren des de Kíiv. Les autoritats ucraïneses tenen la certesa quen territoris ocupats i obligar la gent a renunciar a la hrívnia [la moneda ucraïnesa]".Així des d'Ucraïna desconfien en lesque s'enceten aquest dilluns en territori internacional, a: "Pot ser que vulguin negociar a nivell internacional, però lai les protestes dels nostres ciutadans en territoris ocupats, els contraatacs de les forces armades i l'alliberació gradual".Un dels assessors presidencials de Volodímir Zelenski, Oleksii Arestovich, ha indicat que ". Asseguren que "se n'han adonat" que no poden ocupar les ciutats grans.Els ucraïnesos consideren que els russos tenen ara tres objectius: "les nostres tropes al". Això no obstant, Arestovich assegura que si els russos perden Khàrkiv, "tota l'ocupació de Mariúpol s'enfonsarà i tot haurà acabat: no hi haurà presa de Kíiv, Khàrkiv ni Odessa", assegura.​​​​​

