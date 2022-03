Will Smith pega en directe a Chris Rock en plena cerimònia dels Oscars

Un dels moments més impactants de la història de la cerimònia dels Oscars. L'actor Will Smith ha agredit en directe a l'humoristadesprés d'un acudit sobre la seva dona,, i s'ha dedicat a insultar-lo i a recriminar-li la broma a crits. En una situació molt violenta, Rock ha reaccionat estupefacte al moment que ha protagonitzat Smith, que ha deixat en silenci tota la platea delLa televisió nord-americana ha censurat el moment en directe, tancant el so d'Smith, que ha cridat des de la seva butaca tota mena d'improperis contra l'humorista. Diversos periodistes presents a la cerimònia dels Oscars han mostrat a través de les xarxes socials com actors comhan parlat amb Will Smith després d'aquest episodi. La seva publicista ha aprofitat la pausa publicitària posterior per tenir unes paraules amb ell.

