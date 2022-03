🔴🔴 Nou intent #phishing en què t’ofereixen una dosi extra de la vacuna contra la #Covid19. En el correu hi ha un enllaç que descarrega un arxiu maliciós. Ni el segueixis ni el comparteixis i, si ja ho has fet, desinfecta el dispositiu #StopPhishing pic.twitter.com/QsEyGNalsz — Mossos (@mossos) March 27, 2022

Alerta per una nova estafa circulant a. Elshan explicat que alguns dispositius estan rebent un suposat correu electrònic sobre una vacuna extra contra laque es tracta d'un intent de "". En realitat, l'enllaç al qual redirigeix descarrega un arxiu maliciós."Ni el segueixis ni el comparteixis i, si ja ho has fet, desinfecta el dispositiu", assegura la policia catalana a través de Twitter. Com es veu en la imatge i sol passar en aquesta mena d'estafes, el correu intenta ser el més real possible, amb els logos deli del ministeri de. A més, també avisa que és un missatge d'"".

