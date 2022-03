Una associació de guàrdies civils demana al TSJC executar el 25% de castellà

L'(JUCIL) presentarà aquest dilluns un recurs al(TSJC) per reclamar que es faci complir la sentència del 25% de castellà a tots els centres escolars. "Han transcorregut sobradament els terminis previstos i resulta notori i evident que l'administració catalana no ha complert ni té la intenció de complir la sentència", ha afirmat la secretària general de JUCIL a Catalunya,, que compta amb el suport de les associacionsDe fet, lasol·licitarà una indemnització de 450 euros per trimestre a cada guàrdia civil o policia afectat per la no aplicació de la sentència "en concepte de dany moral". L'associació majoritària de la Guàrdia Civil també demanarà alque insti personal i individualment a tots els directors de lesde"a complir la sentència en els seus estrictes termes a partir del següent trimestre, i amb totes les prevencions corresponents".La JUCIL es considera legitimada per presentar el recurs, ja que els membres de les forces itenen reconegut "el dret a la conciliació de la vida laboral i familiar, per ser pares de nens i joves en edat escolar" i que poden estar destinats a qualsevol municipi de Catalunya."En la situació actual es dificulta poder traslladar les seves famílies a Catalunya, per no tenir a la seva disposició centres educatius on poder educar els fills conforme a la legislació vigent, un fet que atempta clarament contra el seu dret a la", ha apuntat Cívico. "Per tant, això obliga a executar la resolució delal sistema educatiu sencer, en ser impossible individualitzar l'execució en un centre educatiu concret", ha conclòs la secretària general de JUCIL.

