Una gran SOS humana com a crit d'alerta per la regressió del delta de l'Ebre

Centenars de persones han assistit a l'acte organitzat pel MOLDE a la platja del Trabucador Foto: Eloi Tost (ACN)





L'acte s'ha convocat poc després del segon aniversari del temporal Gloria, que va fer estralls a l'entorn deltaic. Aquella tempesta va suposar un punt d'inflexió i de no retorn de la regressió i des d'aleshores la línia de la costa s'ha tornat molt més fràgil als embats del mar i als fenòmens meteorològics. El darrer, el temporal Celia dels darrers dies que ha fet que fins l'últim moment els organitzadors no sabessin si podrien fer la concentració, ja que la platja del Trabucador havia quedat malmesa.

La cantautora Montse Castellà actua durant l'acte organitzat pel MOLDE a la platja del Trabucador Foto: Eloi Tost (ACN)

, ha denunciat que dos anys després del Gloria res ha canviat i que "les administracions continuen sense dur a terme les accions que van prometre". El Delta i el territori han fet la feina que tocava, amb un Pla del Delta consensuat i aprovat per la comunitat científica. Demanem mesures urgents perquè no podem esperar més", ha assenyalat.El crit de desesperació s'ha fet evident en l'acte. El mateix Bertomeu ha afirmat: "quan ho tens tot a perdre, només et queda lluitar i resistir". I ha afegit, en al·lusió als polítics: "qui no hagi de remar a favor del Delta, que faci un pas al costat. No estem aquí per resignar-nos". Desel missatge ha estat similar i han defensat no tirar "ni un pam més enrere" en la defensa de la línia de la costa. "Si ens quedem a casa, l'aigua del mar ens vindrà a picar a la porta", han lamentat.



Per mitigar els efectes de la regressió des de la Taula de Consens s'ha elaborat el Pla Delta, amb aval científic i que preveu mesures a curt, mitjà i llarg termini i que, segons els impulsors, s'adapta a les problemàtiques de diferents entorns del delta de l'Ebre. Bertomeu ha detallat que a llarg termini la solució ha de passar per l'aportació de sediments, mentre que de caràcter immediat s'han de posar en marxa sistemes de dragatge de la sorra, una alternativa que ja es fa als Països Baixos amb èxit, sostenen.

L'acte ha començat amb un missatge pronunciat pel mateix delta de l'Ebre. A continuació un dron ha sobrevolat els assistents, que han saludat l'aparell amb les mans enlaire per fer-se més visibles i crear una imatge que el MOLDE vol viralitzar a través de les xarxes socials. Posteriorment ha estat el torn delsi elha llegit el manifest de la plataforma ciutadana. Finalment, laha interpretat algunes cançons.