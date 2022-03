La Xina confina una de les ciutats més poblades del món pel brot de Covid

Altres notícies que et poden interessar

Lafa setmanes que passa per un brot deque ha obligat a confinar diverses ciutats, però ara ha hagut de prendre aquesta restrictiva decisió amb una de les ciutats més poblades del món.i els seushauran d'estar tancats els pròxims nou dies, durant els quals també seran testejats per comprovar si estan contagiats.En ser la capital econòmica del país, les autoritats s'havien resistit altotal, però finalment hi han accedit. L'impacte, de fet, serà important: tancaran totes les fàbriques i l'importantde la ciutat, el primer del món en pas de mercaderies, i que registra 43 milions de contenidors a l'any. La ciutat de, amb 17 milions d'habitants, també va ser confinada la setmana passada i reobrirà de forma parcial aquest dilluns.La decisió a Xangai es pren després que el tancament territorial, d'alguns barris i urbanitzacions amb mésde la Covid, no hagi funcionat. La capital econòmica de la Xina ha registrat aquest dissabte 2.678 nous contagis, amb només 47 persones amb símptomes. En total, el país ha registrat aquest dissabte 5.072 casos, una de les xifres més altes des de l'esclat de la pandèmia ara fa poc més de dos anys a​​​​​​

