​Luno no serà deportat a Costa Rica

🔴Novedades en el caso de Luno:



El Juzgado Contencioso Administrativo de Madrid ha dado trámite a la solicitud de medida cautelar interpuesta por la responsable de Luno, Andrea, con el apoyo del equipo legal de AGERAA y PACMA.



Gracias a esto NO será deportado mañana sábado⬇️ pic.twitter.com/N5JPtmMJwW — PACMA (@PartidoPACMA) March 25, 2022

tindrà uns dies més de tranquil·litat. A hores d’ara, no serà deportat a, segons ha explicata les xarxes socials., a Madrid, perquè no porta elcorresponent. La seva propietària, l’Andrea, ha portat el cas als jutjats perquè no sigui retornat al seu país d’origen. El Jutjat Contenciós Administratiu de Madrid, de moment, li ha donat esperances i ha tramitat la sol·licitud deTot i això, el partit animalista alerta que el gos continua en risc i que ara haurà de ser la justícia qui valori la possibilitat de paralitzar la seva deportació fins que es faci uno es pugui regularitzar la seva situació.El Ministeri d’Agricultura i la Subdirecció General d’Acords Sanitaris i Control de Duanes van denegar la regularització administrativa de l’animal sense observar les alternatives previstes en elha lamentat el PACMA.Luno és un gos amb la. El partit animalista ha explicat que “per un error” en l’abordatge i per desconeixement per part de la seva titular, la mascota va sortir sense la identificació per microxip.Una situació que la veterinària de l’aeroport va abordar denegant l’entrada de l’animal al país i retenint-lo a. Ara, la propietària del gos ha sol·licitat l’aplicació de l’apartat 1 de l’article 35 del Reglament (UE) número 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consell, relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d’animals de companyia.

