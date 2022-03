Aturen un concert d'Albert Pla a Manresa per la detenció d'un espectador

Agents de lavan detenir divendres al vespre un manresà de 38 anys, amb nombrosos antecedents, a qui imputen els delictes de resistència greu, atemptat contra agents de l'autoritat i danys.A dos quarts de deu, la sala del 092 va rebre un requeriment del teatreen el qual informaven que un home que assistia al concert d'que es feia a la sala gran, assegut a l'amfiteatre, estava causantSegons els testimonis, des del principi del concert l'espectador va començar a parlar en veu alta, tant dirigint-se a Pla com a la resta de públic que es trobava a la platea. El mateix artista anava dient "Déu n'hi do el concert d'avui".Desplaçades dues patrulles al teatre van trobar l'individu que, en un principi i en veure els agents, va fer intenció de marxar voluntàriament, però en passar per davant d'una barana s'hi va agafar iSegons la policia, l'individu es vaa ser desallotjat del teatre i undurant la detenció. En el trasllat, el detingut va causar desperfectes al cotxe patrulla donant, que es va acabar desencaixant, motiu pel qual també se l'imputa un delicte de danys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor