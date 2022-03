Esdevenen els propietaris d'un castell després d'ocupar-lo durant més de 30 anys

. El, una fortificació militar del segle XIX ubicada a menys de quatre quilòmetres del centre de Santander, té. Així s'ha determinat a partir d'un(UC) que ha conclòs que lesque portendes de fa dècades s'han guanyat ellegalment.I és que l'any 2012, l'va declarar l'immoble com a(BIC) degut al seu. No obstant això, el consistori tenia certs dubtes sobre a qui pertanyia el castell perquè a l's'havien construït diversosi això suposava un problema legal. Per aquest motiu, l'administració local va demanar als experts de la universitat càntabra elaborar un estudi sobre quin era l'escenari actual.I en aquest document queda ben clar. El castell ja no pertany a l'Ajuntament de Santander perquè ha estat ocupat "des d'una data indeterminada", es calcula, desembocant en unaen confluir-se tots els requisits exigits perquè tingui lloc:. Des de la universitat assenyalen que ha transcorregut el-30 anys- perquè es pugui adquirir el bé per usucapió.Feia anys que el govern de Cantàbria insistia al consistori de la capital que s'havien de fer càrrec de la seva. Malgrat tot, després de l'informe dels catedràtics, serà el mateix Ajuntament qui demani a l'executiu regional que s'encarregui del seu; al·legant que són les pròpies comunitats autònomes qui estan obligades a protegir els immobles declarats Bé d'Interès Cultural.A més a més, en aquesta línia, el regidor de Patrimoni de la ciutat,, apunta que els serveis jurídics municipals també coincideixen que l'edifici ja no pertany a l'Ajuntament i que, per tantper actuar en el mateix.

