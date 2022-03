Ponsatí: «Els catalans estem amb la pistola al clatell»

L'eurodiputada de JxCatha assegurat que "" esperar que "sota l'hi hagi un". En una entrevista al diari Ara, l'santcugatenca ha exposat: "Com vols que siguem més sota l'amenaça de la violència? A algú li agrada prendre decisions amb la pistola al clatell? I".Ponsatí també ha reivindicat que el "" per la independència tindrà l'"amenaça de la violència al davant fins que es guanyi". En la mateixa línia, l'exconsellera ha advertit que "si no estàs, no diguis que estàs fent el combat per la independència".Fa uns dies, l'eurodiputada va afirmar que la independència de Catalunya era tan important com per valer la vida d'una persona , tot i que no es va mostrar favorable a la violència. Unes declaracions que va despertar crítiques entre l'executiu català que esgrimien les "" del moviment sobiranista català. Ponsatí exposava que era "" que després de l'1-O es digués que no es tirava endavant la independència perquè hi podria haver. Segons ella, això implica dir que "no es farà mai".En relació amb la, Ponsatí apunta que ella no s'hi asseuria fins que no tingués "". En aquest sentit, creu que l'eina és "la". "Si apagues la mobilització, no tens eines i, per tant, jo no m'hi asseuria fins que no vingués el senyor Sánchez a demanar-me que m'hi assegués", ha sentenciat.

