Agressió homòfoba a un jove a l'estació de trens de Girona

Acte de suport

Acte de suport a la víctima, aquest diumenge a Girona Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra investiguen una. Els fets van passar la matinada de dissabte, 19 de març, a diumenge. La víctima tornava cap a casa pels volts de dos quarts de sis del matí i duia posada una mascareta amb l'arc de Sant Martí. Inicialment pretenia agafar un taxi a l'avinguda Ramon Folch, però no en va trobar de disponible i va decidir tornar cap al barri de Sant Narcís caminant.Quan passava pel Parc Central, dos homes d'entre 30 i 40 anys li van demanar tabac. El jove els va dir que no fumava i va seguir caminant. De cop, un dels agressors li va donar una empenta i acte seguit li van clavarl.La pallissa va continuar amb puntades de peu constants i insults com "", "no hauries d'haver nascut" i "et violarem". Al cap d'uns minuts, un membre de seguretat privada de l'estació de trens va sortir a donar suport al jove per tal de protegir-lo. En aquell moment els dos agressors van aturar-se i al veure que arribaven més membres de seguretat van fugir corrent de la zona en direcció l'estació de l'AVE.En declaracions a l'ACN, la víctima, explica que el van sorprendre i que va passar "molta por". "De seguida em va venir al cap el cas d'en Samuel de Galícia i altres moments. La veritat és que em vaig espantar molt", remarca.Leal diu que "en cap cas" hi va haver cap motiu i que els insults van començar "gratuïtament". "Només per portarem va caure un 'maricon de mierda' per la cara", lamenta.Per això demana que no es tolerin aquests actes perquè "no potser que per ser diferents o pensar diferent passin aquestes coses". "No és una baralla, és linxar-te per fer mal, per fer odi", assenyala.Arran de l'agressió s'ha organitzat un acte de suport a en Tato aquest diumenge a, en el que hi han assistit una cinquantena de persones de diverses entitats i partits polítics. Al final s'ha llegit un manifest deEl membre de la plataforma del col·lectiu a Girona Pau Gálvez ha advertit que "hi ha un degoteig d'aquest tipus d'agressions a la demarcació i ha lamentat que "no és prou visible". "La d'avui és molt greu, però en molts pobles ens insulten i això els empara a seguir-ho fent si no es denuncia", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor