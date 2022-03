Què passa si t'equivoques quan poses benzina i confons les gasolines de 95 i 98?

Segur que alguna vegada, sigui per desconeixement o per simple curiositat, t'has preguntat que passaria si omplissis elamb un. En aquesta ocasió, t'explicarem que li succeiria al teu vehicle si li subministressisi si és preferible triar una opció o l'altra.En primer lloc, les dues gasolines es diferencien pel seuun valor que representa el. Aquesta denominació, relativament recent, va arribar amb la(2001) i de la s(2008). Des d'aleshores, els assortidors estan retolats amb els dígits 95 i 98, tot i que des del 2018 també se'ls identifica com a, respectivament, arran d'unaAixí doncs, bàsicament ambdues gasolines es diferencien per l'índex d'octà que contenen. Un valor que indica laque es comprimeix a l'interior del cilindre del. Com més gran l'octanatge, més. Per aquest motiu, ende la gasolina, s'augmenta el rendiment del motor, cosa que signfica que el carburant de 98 octans està especialment indicat per a vehicles esportius d'altes prestacions.Eli eltambé són diferents. Mentre que la benzina de 98 és d'un colorque la seva homòloga de 95 octans; el seu preu també es força més elevat, al voltant de. La composició química i els additius que contenen són iguals; amb les úniques excepcions que constitueixen el nivell de l'octanatge i el. Un element nociu pel medi ambient que ajuda ai que és menor en la gasolina de 98.I, amb tot això,? Doncs malgrat que sembli, per pura intuïció, que la de 98 sigui superior, en realitatdel què necessitien particular. Cada fabricant estableix el tipus de gasolina que consumeix cada vehicle, depenent del motor, la compressió i, fins i tot, el disseny del cotxe.En aquest sentit, bé és cert que un. No obstant això, si subministrem gasolina de 95 octans a un motor que està dissenyat per consumir gasolina de 98 notarem una reducció de les prestacions, un augment del nivell d'emissions i, inclús, un consum més elevat.Si per contra utilitzéssim una gasolina 98 en un motor dissenyat per funcionar amb gasolina de 95, el cotxe no notarà cap diferència de rendiment i l'única cosa que estarem aconseguint serà pagar més per omplir el dipòsit.

