Vídeo | Retorn espectacular d'Eriksen després de l'infart que va patir durant l'Eurocopa

Al juny de l'any passat,va "morir" sobre la gespa de l'estadi Parken de la ciutat de. Elde 29 anys, que competia contra la selecció finlandesa durant el tercer partit de l' va desplomar-se quan només feia mitja hora que havia començat el partit . Eriksen havia entrat en. Els sanitaris van intentar reanimar-lo durant 15 minuts a cop dementre que els seus companys d'equip, en una emotiva i esfereïdora acció, els envoltaven per evitar que les càmeres gravessin al futbolista que esNou mesos després, Eriksen haaquest dissabte en l'que Dinamarca estava disputant contra els Països Baixos al. El públic, d'ambdues aficions, li ha dedicat unaque ha retumbat per tot l'estadi.Tanmateix, després d'aquesta emotiva rebuda, Eriksen aconseguiaamb unper l'esquadra tan sols tres minuts després d'entrar al camp. "No us puc explicar com he trobat a faltar aquest sentiment", ha confessat. I és que es tracta del primer gol que marca Eriksen des delque va deixar al món del futbol corprès.