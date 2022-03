Tallat el tren entre Pineda i Malgrat de Mar per descalçament de la via degut a l'onatge

(Maresme) per descalçament de la via degut a l'onatge. Segons ha informat Renfe, la incidència s'ha rebut a les 07.30 hores d'aquest diumenge, afecta de retruc l'RG1 (L'Hospitalet de Llobregat-Figueres/Portbou per Mataró) i s'ha establert ja un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre Pineda de Mar i Blanes.Els tècnics d'Adif estan avaluant la situació i treballant a la zona, iProtecció Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat.dels darrers 15 dies podria ser la causa del descalçament de la via en aquest punt del Maresme.

