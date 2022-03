Biden alerta que la guerra a Ucraïna s'allargarà i diu que Putin «no pot seguir al poder»

Altres notícies que et poden interessar

El president dels Estats Units,, ha alertat que la guerra a Ucraïna "no es guanyarà en dies ni mesos", sinó que anirà per llarg. Ho ha dit aquest dissabte en un discurs públic adurant la visita que ha fet a Polònia.Biden ha assegurat que la invasió d'Ucraïna ésperquè no comptava amb la resistència dels ucraïnesos i ha vaticinat que les sancions d'Occident a l'economia russa la delmaran greument. "Ocupava l'onzena posició mundial abans d'aquesta invasió i aviat ni tan sols serà al top 20", ha augurat. En qüestió de dies, ha narrat, s'ha expulsat el Banc de Rússia del sistema internacional i s'ha aïllat l'economia russa. "I el culpable ésPunt", ha reblat.Sobre el president rus també ha dit quei l'ha advertit que els Estats Units tenen "l'obligació sagrada de defensar cada polzada de territori de l'OTAN" en cas que vulgui entrar o atacar a qualsevol país membre de l'organització. Biden ha assenyalat que l'OTAN "és una aliança defensiva" i "mai ha buscat la desaparició de Rússia"."Elvol retratar el creixement de l'OTAN com un projecte imperial que vol desestabilitzar Rússia. Res més lluny de la veritat", ha afirmat.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor